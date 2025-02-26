Спецпризначенці ГУР показали, як на фронті нищать окупантів та їхню техніку (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 870 тисяч одиниць живої сили.

Лише за минулу добу втрати російської армії склали 1170 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 19 танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи та іншу техніку ворога.

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