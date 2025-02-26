Спецназовцы ГУР показали, как на фронте уничтожают оккупантов и их технику (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 870 тысяч единиц живой силы.

Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1170 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 19 танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.