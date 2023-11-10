Спецпризначенці ГУР отримали авіаційний комплекс PD-2: що про нього відомо

Що відомо про безпілотний авіаційний комплекс:

робочий радіус до 180 км;

денна камера з 30-кратним зумом;

тепловізійна оптика з 5 кратним зумом.

здатний здійснювати трекінг цілі у режимі реального часу з відстані у 5 кілометрів;

Комплекс складається із двох БпЛА:

мобільного пункту управління;

наземної станції.

Вартість БпАК разом з додатковими елементами складає 29 мільйонів 921 тисячу 679,17 грн.

Фото: БпАК PD-2 (t.me/DIUkraine)

"Оператори ГУР МО України невимовно радіють та дякують усім громадянам, які продовжують підтримувати українське військо. Наша вдячність також адресована волонтерам із фонду "Повернись живим" - це вже другий придбаний та переданий ними для воєнних розвідників БпАК PD-2", - додає ГУР.

Також разом із комплексом ГУР отримало повнопривідний мікроавтобус із вмонтованим пунктом керування безпілотниками.

"Тож вдень і вночі, в холод та спеку розвідники продовжать фіксувати й передавати координати ворожих російських цілей для їхнього подальшого знищення наявною в Сил оборони України далекобійною зброєю", - додає пресслужба.