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Спецпризначенці ГУР отримали авіаційний комплекс PD-2: що про нього відомо

Фото: спецпризначенці ГУР отримали авіаційний комплекс PD-2 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України передали безпілотний авіаційний комплекс PD-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Що відомо про безпілотний авіаційний комплекс: 

  • робочий радіус до 180 км;
  • денна камера з 30-кратним зумом;
  • тепловізійна оптика з 5 кратним зумом.
  • здатний здійснювати  трекінг цілі у режимі реального часу з відстані у 5 кілометрів; 

Комплекс складається із двох БпЛА: 

  • мобільного пункту управління; 
  • наземної станції. 

Вартість БпАК разом з додатковими елементами складає 29 мільйонів 921 тисячу 679,17 грн.

Фото: БпАК PD-2 (t.me/DIUkraine)

"Оператори ГУР МО України невимовно радіють та дякують усім громадянам, які продовжують підтримувати українське військо. Наша вдячність також адресована волонтерам із фонду "Повернись живим" - це вже другий придбаний та переданий ними для воєнних розвідників БпАК PD-2", - додає ГУР. 

Також разом із комплексом ГУР отримало повнопривідний мікроавтобус із вмонтованим пунктом керування безпілотниками.

"Тож вдень і вночі, в холод та спеку розвідники продовжать фіксувати й передавати координати ворожих російських цілей для їхнього подальшого знищення наявною в Сил оборони України далекобійною зброєю", - додає пресслужба. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна стала другим оператором M1150 ABV у світі після Сполучених Штатів Америки. Агенство писало про особливості штурмової машини.

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ГУРВійна в Україні