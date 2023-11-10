Спецназовцы ГУР получили авиационный комплекс PD-2: что о нем известно

Что известно о беспилотном авиационном комплексе:

рабочий радиус до 180 км;

дневная камера с 30-кратным зумом;

тепловизионная оптика с 5 кратным зумом.

способен осуществлять трекинг цели в режиме реального времени с расстояния в 5 километров;

Комплекс состоит из двух БпЛА:

мобильного пункта управления;

наземной станции.

Стоимость БпАК вместе с дополнительными элементами составляет 29 миллионов 921 тысячу 679,17 грн.

Фото: БпАК PD-2 (t.me/DIUkraine)

"Операторы ГУР МО Украины несказанно радуются и благодарят всех граждан, которые продолжают поддерживать украинское войско. Наша благодарность также адресована волонтерам из фонда "Вернись живым" - это уже второй приобретенный и переданный ими для военных разведчиков БпАК PD-2", - добавляет ГУР.

Также вместе с комплексом ГУР получило полноприводный микроавтобус со встроенным пунктом управления беспилотниками.

"Поэтому днем и ночью, в холод и жару разведчики продолжат фиксировать и передавать координаты вражеских российских целей для их дальнейшего уничтожения имеющимся у Сил обороны Украины дальнобойным оружием", - добавляет пресс-служба.