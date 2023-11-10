Спецпризначенці ГУР отримали авіаційний комплекс PD-2: що про нього відомо
Спецпризначенцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України передали безпілотний авіаційний комплекс PD-2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР МО.
Що відомо про безпілотний авіаційний комплекс:
- робочий радіус до 180 км;
- денна камера з 30-кратним зумом;
- тепловізійна оптика з 5 кратним зумом.
- здатний здійснювати трекінг цілі у режимі реального часу з відстані у 5 кілометрів;
Комплекс складається із двох БпЛА:
- мобільного пункту управління;
- наземної станції.
Вартість БпАК разом з додатковими елементами складає 29 мільйонів 921 тисячу 679,17 грн.
Фото: БпАК PD-2 (t.me/DIUkraine)
"Оператори ГУР МО України невимовно радіють та дякують усім громадянам, які продовжують підтримувати українське військо. Наша вдячність також адресована волонтерам із фонду "Повернись живим" - це вже другий придбаний та переданий ними для воєнних розвідників БпАК PD-2", - додає ГУР.
Також разом із комплексом ГУР отримало повнопривідний мікроавтобус із вмонтованим пунктом керування безпілотниками.
"Тож вдень і вночі, в холод та спеку розвідники продовжать фіксувати й передавати координати ворожих російських цілей для їхнього подальшого знищення наявною в Сил оборони України далекобійною зброєю", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна стала другим оператором M1150 ABV у світі після Сполучених Штатів Америки. Агенство писало про особливості штурмової машини.
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