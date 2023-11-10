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Спецпризначенці ГУР отримали авіаційний комплекс PD-2: що про нього відомо

П'ятниця 10 листопада 2023 11:24
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Спецпризначенці ГУР отримали авіаційний комплекс PD-2: що про нього відомо Фото: спецпризначенці ГУР отримали авіаційний комплекс PD-2 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України передали безпілотний авіаційний комплекс PD-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Що відомо про безпілотний авіаційний комплекс:

  • робочий радіус до 180 км;
  • денна камера з 30-кратним зумом;
  • тепловізійна оптика з 5 кратним зумом.
  • здатний здійснювати трекінг цілі у режимі реального часу з відстані у 5 кілометрів;

Комплекс складається із двох БпЛА:

  • мобільного пункту управління;
  • наземної станції.

Вартість БпАК разом з додатковими елементами складає 29 мільйонів 921 тисячу 679,17 грн.

Спецпризначенці ГУР отримали авіаційний комплекс PD-2: що про нього відомо

Фото: БпАК PD-2 (t.me/DIUkraine)

"Оператори ГУР МО України невимовно радіють та дякують усім громадянам, які продовжують підтримувати українське військо. Наша вдячність також адресована волонтерам із фонду "Повернись живим" - це вже другий придбаний та переданий ними для воєнних розвідників БпАК PD-2", - додає ГУР.

Також разом із комплексом ГУР отримало повнопривідний мікроавтобус із вмонтованим пунктом керування безпілотниками.

"Тож вдень і вночі, в холод та спеку розвідники продовжать фіксувати й передавати координати ворожих російських цілей для їхнього подальшого знищення наявною в Сил оборони України далекобійною зброєю", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна стала другим оператором M1150 ABV у світі після Сполучених Штатів Америки. Агенство писало про особливості штурмової машини.

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