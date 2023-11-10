Спецназовцы ГУР получили авиационный комплекс PD-2: что о нем известно
Спецназовцам Главного управления разведки Министерства обороны Украины передали беспилотный авиационный комплекс PD-2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Что известно о беспилотном авиационном комплексе:
- рабочий радиус до 180 км;
- дневная камера с 30-кратным зумом;
- тепловизионная оптика с 5 кратным зумом.
- способен осуществлять трекинг цели в режиме реального времени с расстояния в 5 километров;
Комплекс состоит из двух БпЛА:
- мобильного пункта управления;
- наземной станции.
Стоимость БпАК вместе с дополнительными элементами составляет 29 миллионов 921 тысячу 679,17 грн.
Фото: БпАК PD-2 (t.me/DIUkraine)
"Операторы ГУР МО Украины несказанно радуются и благодарят всех граждан, которые продолжают поддерживать украинское войско. Наша благодарность также адресована волонтерам из фонда "Вернись живым" - это уже второй приобретенный и переданный ими для военных разведчиков БпАК PD-2", - добавляет ГУР.
Также вместе с комплексом ГУР получило полноприводный микроавтобус со встроенным пунктом управления беспилотниками.
"Поэтому днем и ночью, в холод и жару разведчики продолжат фиксировать и передавать координаты вражеских российских целей для их дальнейшего уничтожения имеющимся у Сил обороны Украины дальнобойным оружием", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина стала вторым оператором M1150 ABV в мире после США. Агентство писало об особенностях штурмовой машины.
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