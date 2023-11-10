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Спецназовцы ГУР получили авиационный комплекс PD-2: что о нем известно

Пятница 10 ноября 2023 11:24
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Спецназовцы ГУР получили авиационный комплекс PD-2: что о нем известно Фото: спецназовцы ГУР получили авиационный комплекс PD-2 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Спецназовцам Главного управления разведки Министерства обороны Украины передали беспилотный авиационный комплекс PD-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Что известно о беспилотном авиационном комплексе:

  • рабочий радиус до 180 км;
  • дневная камера с 30-кратным зумом;
  • тепловизионная оптика с 5 кратным зумом.
  • способен осуществлять трекинг цели в режиме реального времени с расстояния в 5 километров;

Комплекс состоит из двух БпЛА:

  • мобильного пункта управления;
  • наземной станции.

Стоимость БпАК вместе с дополнительными элементами составляет 29 миллионов 921 тысячу 679,17 грн.

Спецназовцы ГУР получили авиационный комплекс PD-2: что о нем известно

Фото: БпАК PD-2 (t.me/DIUkraine)

"Операторы ГУР МО Украины несказанно радуются и благодарят всех граждан, которые продолжают поддерживать украинское войско. Наша благодарность также адресована волонтерам из фонда "Вернись живым" - это уже второй приобретенный и переданный ими для военных разведчиков БпАК PD-2", - добавляет ГУР.

Также вместе с комплексом ГУР получило полноприводный микроавтобус со встроенным пунктом управления беспилотниками.

"Поэтому днем и ночью, в холод и жару разведчики продолжат фиксировать и передавать координаты вражеских российских целей для их дальнейшего уничтожения имеющимся у Сил обороны Украины дальнобойным оружием", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина стала вторым оператором M1150 ABV в мире после США. Агентство писало об особенностях штурмовой машины.

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