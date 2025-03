Спецпредставник Трампа оскандалився заявою про Будапештський меморандум

Дипломат у своїй публікації вирішив "прояснити" ситуацію з Будапештським меморандумом.

"Ядерна зброя належала Росії та була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні. Це незручний факт", - написав Греннелл.

Let’s be clear about the Budapest Memorandum:

the nukes were Russia’s and were leftovers.



Ukraine gave the nukes back to Russia.



They weren’t Ukraine’s.



This is an uncomfortable fact. — Richard Grenell (@RichardGrenell) March 25, 2025

Така позиція спецпредставника Дональда Трампа викликала резонансну реакцію в соцмережі Х серед політиків та дипломатів.

Зокрема, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер зазначив, що Гренелл "категорично не правий". Дипломат допомагав укладати угоду про Будапештський меморандум і додав, що ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими.

"Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України. Міжконтинентальні балістичні ракети і бомбардувальники були ліквідовані в Україні, за винятком невеликої кількості, відправленої до Росії в рахунок списання боргів", - написав дипломат.

Він наголосив, що Україна вирішила відправити ядерні боєголовки до Росії на ліквідацію значною мірою через те, що Москва взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність України та не застосовувати силу проти країни.

"Вивчайте історію повністю", - дав він пораду Гренеллу.

I helped negotiate Budapest Memorandum.



Grenell is flat wrong.



Nuclear warheads in #Ukraine were ex-Soviet, not Russian.



Warheads in storage were in sole Ukrainian custody.



ICBMs and bombers were eliminated in Ukraine except small number sent to #Russia for debt relief. 1/2 https://t.co/EuumSO1bCu — Steven Pifer (@steven_pifer) March 25, 2025

Наджорстку критику на адресу Греннела висловив екс-конгресмен від Республіканської партії Адам Кінзінгер.

"Вони були радянськими, ти тупий шолом для дупи. Тобто вони були однаково й українськими, і російськими. Це базові знання", - написав він.

Кінзінгер додав, що ядерна зброя була радянською та була були успадкована державами, в яких вона були розміщена, - Росією, Україною, Білоруссю та Казахстаном. Хоча оперативний контроль над стратегічною зброєю залишився за Росією.

They were Soviet you ignorant ass helmet.



So they were as equally Ukraines as Russias



This is day one knowledge https://t.co/L9CCFkGD7m — Adam Kinzinger (Slava Ukraini) (@AdamKinzinger) March 25, 2025

Обурення висловив також британський політик, колишній лідер Партії незалежності Великої Британії Генрі Девід Болтон.

"Ця людина, незважаючи на наявність у неї 1,7 мільйона підписників, подає абсолютно неправдиві факти. Він або не знає, або навмисно обманює вас. Ця ядерна зброя була абсолютно НЕ російською. Вона була успадкована Україною після розпаду Радянського Союзу. Не вірите мені? Тоді проведіть власне дослідження", - зазначив він.