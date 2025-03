Спецпредставитель Трампа оскандалился заявлением о Будапештском меморандуме

Дипломат в своей публикации решил "прояснить" ситуацию с Будапештским меморандумом.

"Ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт", - написал Греннелл.

Такая позиция спецпредставителя Дональда Трампа вызвала резонансную реакцию в соцсети Х среди политиков и дипломатов.

В частности, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер отметил, что Гренелл "категорически не прав". Дипломат помогал заключать соглашение о Будапештском меморандуме и добавил, что ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими.

"Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины. Межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики были ликвидированы в Украине, за исключением небольшого количества, отправленного в Россию в счет списания долгов", - написал дипломат.

Он подчеркнул, что Украина решила отправить ядерные боеголовки в Россию на ликвидацию в значительной степени из-за того, что Москва взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и не применять силу против страны.

"Изучайте историю полностью", - дал он совет Гренеллу.

Сверхжесткую критику в адрес Греннела высказал экс-конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер.

"Они были советскими, ты тупой шлем для задницы. То есть они были одинаково и украинскими, и российскими. Это базовые знания", - написал он.

Кинзингер добавил, что ядерное оружие было советским и было унаследовано государствами, в которых оно было размещено, - Россией, Украиной, Беларусью и Казахстаном. Хотя оперативный контроль над стратегическим оружием остался за Россией.

Возмущение выразил также британский политик, бывший лидер Партии независимости Великобритании Генри Дэвид Болтон.

"Этот человек, несмотря на наличие у него 1,7 миллиона подписчиков, подает абсолютно ложные факты. Он либо не знает, либо намеренно обманывает вас. Это ядерное оружие было абсолютно НЕ российским. Оно было унаследовано Украиной после распада Советского Союза. Не верите мне? Тогда проведите собственное исследование", - отметил он.