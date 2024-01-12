Спецпредставник США з відновлення України прибула до Києва: з ким встигла зустрітися

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер сьогодні, 12 січня, прибула до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

"Дуже тепло вітаємо в Києві Пенні Пріцкер і керівників приватного сектору США", - написала посол.

За її словами, сьогодні вони проведуть зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну для її відновлення.

З ким зустрілася Пріцкер

Шмигаль повідомив, що вони разом із Пріцкер провели зустріч. Також на ній були присутні представники американського бізнесу.

"Розраховуємо на участь приватних компаній зі США у відновленні України. Обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства", - написав глава уряду.

Фото: Зустріч (t.me/Denys_Smyhal)

За його словами, ключовою темою є зміцнення української економіки, її короткострокове відновлення та довгостроковий розвиток.

Ведеться робота над експортними можливостями

"Одна з основних передумов - забезпечення стабільного українського експорту. Працюємо зі США над посиленням експортних можливостей", - написав Шмигаль.

Він також повідомив, що важливим фактором залишається послідовна фінансова підтримка з боку партнерів. Вони обговорили основні потреби України на цей рік.

Минулий візит Пріцкер у якості спецпредставниці США

Зазначимо, що минулий візит до столиці України став для Пріцкер першим від часу її призначення 14 вересня на посаду спецпредставника Штатів із питань економічного відновлення України.

Разом з тим, американський чиновник уже зустрічався раніше із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переговорив із Пріцкер, і в ході бесіди сторони обговорили залучення американського бізнесу до відбудови України.

Раніше американська спецпредставниця зазначила, що приватні компанії США хотіли б розпочати інвестиції в Україну, але для цього наша країна має провести реформи у сфері підзвітності та прозорості.