Спецпредставник США з відновлення України прибула до Києва: з ким встигла зустрітися
Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер сьогодні, 12 січня, прибула до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Дуже тепло вітаємо в Києві Пенні Пріцкер і керівників приватного сектору США", - написала посол.
За її словами, сьогодні вони проведуть зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну для її відновлення.
З ким зустрілася Пріцкер
Шмигаль повідомив, що вони разом із Пріцкер провели зустріч. Також на ній були присутні представники американського бізнесу.
"Розраховуємо на участь приватних компаній зі США у відновленні України. Обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства", - написав глава уряду.
Фото: Зустріч (t.me/Denys_Smyhal)
За його словами, ключовою темою є зміцнення української економіки, її короткострокове відновлення та довгостроковий розвиток.
Ведеться робота над експортними можливостями
"Одна з основних передумов - забезпечення стабільного українського експорту. Працюємо зі США над посиленням експортних можливостей", - написав Шмигаль.
Він також повідомив, що важливим фактором залишається послідовна фінансова підтримка з боку партнерів. Вони обговорили основні потреби України на цей рік.
Минулий візит Пріцкер у якості спецпредставниці США
Зазначимо, що минулий візит до столиці України став для Пріцкер першим від часу її призначення 14 вересня на посаду спецпредставника Штатів із питань економічного відновлення України.
Разом з тим, американський чиновник уже зустрічався раніше із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.
Наприкінці вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переговорив із Пріцкер, і в ході бесіди сторони обговорили залучення американського бізнесу до відбудови України.
Раніше американська спецпредставниця зазначила, що приватні компанії США хотіли б розпочати інвестиції в Україну, але для цього наша країна має провести реформи у сфері підзвітності та прозорості.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.