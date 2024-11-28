Спецпредставник США по Україні, призначений Трампом, зробив свою першу заяву

Спецпредставник США по Україні Кіт Келлог зробив першу заяву після свого призначення. Він, зокрема, готовий забезпечити "мир через силу".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його поідомлення в Twitter (Х).
"Я задоволений призначенням на посаду помічника президента і спеціального посланця по Україні та Росії. Для мене буде честю працювати на президента Трампа", - написав він.
За словами Келлога, він із нетерпінням чекає можливості "невпинно працювати над забезпеченням миру через силу, відстоюючи інтереси Америки".
"Я готовий до цього з тією самовіддачею і відданістю, яких це заслуговує", - констатував колишній військовий.
27 листопада стало відомо, що Кіт Келлог очолить посаду спецпредставника по Україні та Росії.
Зазначимо, що у Трампа останніми днями вивчали кілька пропозицій щодо припинення війни між Росією та Україною, включно з пропозицією генерала Кіта Келлога, якого Трамп оголосив своїм кандидатом на посаду спецпосланця в цих країнах.
Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський, вітаючи Трампа з перемогою на виборах, заявляв, що цінує його прихильність до підходу "мир через силу", який "може реально наблизити справедливий мир в Україні".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.