Спецпредставник США по Україні, призначений Трампом, зробив свою першу заяву

"Я задоволений призначенням на посаду помічника президента і спеціального посланця по Україні та Росії. Для мене буде честю працювати на президента Трампа", - написав він.

За словами Келлога, він із нетерпінням чекає можливості "невпинно працювати над забезпеченням миру через силу, відстоюючи інтереси Америки".

"Я готовий до цього з тією самовіддачею і відданістю, яких це заслуговує", - констатував колишній військовий.