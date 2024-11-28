Спецпредставитель США по Украине, назначенный Трампом, сделал свое первое заявление

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог сделал первое завление после своего назначение. Он, в частности, готов обеспечить "мир через силу".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter (Х).
"Я польщен назначением на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. Для меня будет честью работать на президента Трампа", - написал он.
По словам Келлога, он с нетерпением ждет возможности "неустанно трудиться над обеспечением мира через силу, отстаивая интересы Америки".
"Я готов к этому с той самоотдачей и преданностью, которых это заслуживает", - констатировал бывший военный.
27 ноября стало известно, что Кит Келлог возглавит должность спецпредставителя по Украине и России.
Отметим, что у Трампа в последние дни изучали несколько предложений по прекращению войны между Россией и Украиной, включая предложение генерала Кита Келлога, которого Трамп объявил своим кандидатом на пост спецпосланника в этих странах.
Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя Трампа с победой на выборах заявлял, что ценит его приверженность к подходу "мир через силу", который "может реально приблизить справедливый мир в Украине".
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