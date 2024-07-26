Спецпредставник Китаю відвідає Глобальний Південь, говоритиме про війну в Україні

Як розповіла речниця МЗС, турне Хуея розпочнеться 28 липня.

Спецпредставник Китаю, в рамках четвертого раунду човникової дипломатії щодо повномасштабної війни в Україні, обговорить з членами "Глобального Півдня" поточну ситуацію, а також шляхи деескалації з метою відновлення мирних переговорів.

Турне спецпредставника

Перше турне Хуей здійснив ще весною 2023 року. Тоді ж він відвідав низку країн, серед яких Україна, Польща, Німеччина, Франція та Росії, для обговорення мирного врегулювання війни в Україні.

Під час візиту до Києва спецпредставник провів зустрічі з високопосадовцями, зокрема з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також варто додати й те, що нещодавно Кулеба здійснив візит до Китаю.

За словами президента Володимира Зеленського, в результаті переговорів, Київ отримав чіткий сигнал від Пекіну щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.