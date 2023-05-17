Спецпредставник Китаю сьогодні зустрінеться із Зеленським, - ЗМІ

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей у середу, 17 травня, планує зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.
Зазначається, що Лі Хуей вже прибув до Києва. Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності повідомив, що після обіду планується проведення зустрічі спецпредставника Китаю з президентом України Володимиром Зеленським.
Це була б перша зустріч особиста президента України з високопоставленим китайським чиновником після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.
Пекін очікує, що Лі Хуей буде обговорювати можливі шляхи врегулювання війни в Україні під час європейського туру. Він планує відвідати Польщу, Францію, Німеччину та Росію.
Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що направить делегацію до регіону, щоб сприяти мирним переговорам.
Пізніше повідомлялось, що Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня. Ця поїздка стане частиною його турне, розпочатого з 15 травня, в якому Хуей відвідає не лише Україну, а й Польщу, Францію, ФРН та Росію.
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