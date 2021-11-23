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Спецпредставитель США по Афганистану встретится с талибами в Дохе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Спецпредставитель США по Афганистану Том Уэст проведет встречу с лидерами "Талибана". Консультации пройдут в Дохе.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По его словам, Том Уэст вернется в Доху на будущей неделе, где проведет встречу с талибами. Темами консультации станет ситуация в Афганистане, включая борьбу с терроризмом.

Прайс добавил, что еще одной темой станет безопасный выезд из Афганистана граждан США и афганцев, сотрудничавших с американцами. Также планируется обсудить гуманитарную помощь на фоне экономической ситуации, которая сложилась в стране.

Напомним, ранее США назвали условие для признания легитимности правительства "Талибана" в Афганистане.

Отметим, в сентябре Белый дом заявил, что США не планируют спешить с признанием власти талибов в Афганистане.

О том, как "Талибан" захватил власть в Афганистане, читайте в материале РБК-Украина.

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ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан