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Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ закликала до дотримання перемир'я на Донбасі

Новини » Політика     29.01.2020 - 18:15
Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ закликала до дотримання перемир'я на Донбасі
Фото: Хайді Грау (peoplepill.com)

За словами Хайді Грау, кількість жертв серед цивільного населення на Донбасі зросла

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі в Мінську Хайді Грау закликала до дотримання перемир'я на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна.

За її словами, кількість жертв серед цивільного населення на Донбасі зросла, попри зниження кількості порушень режиму припинення вогню.

"Оцінюючи загальну ситуацію безпеки в зоні конфлікту, хочу зазначити, що кількість порушень режиму припинення вогню в січні залишається нижче середнього рівня 2019 року. Проте число жертв серед цивільного населення, згідно з даними СММ ОБСЄ, у порівнянні з кінцем минулого року зросла", - заявила Грау.

Також вона зазначила, що крім обстрілів, головною причиною загибелі цивільних осіб є міни.

"Я закликаю сторони прийняти всі необхідні заходи щодо дотримання режиму припинення вогню і по посиленню протимінної діяльності", - заявила Грау.

Вона наголосила про необхідність забезпечення доступу СММ ОБСЄ згідно з її мандатом.

"Все це є ключовими умовами попередження цивільних жертв і мирного рішення конфлікту", - зазначила вона.

Вона також додала, що засідання ТКГ та її робочих груп в Мінську, яке проходило 29 січня, було орієнтоване, в основному, на імплементацію підсумків нормандського саміту в Парижі.

Таким чином, робоча група з безпеки продовжила дискусію щодо визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів. При цьому, представник ОБСЄ додала, що ця тема буде на порядку денного наступного засідання ТКГ. Також були порушені питання протимінної діяльності.

Крім того, Грау повідомила, що підгрупа з економічних питань обговорила тему водопостачання через лінію дотику, виплати пенсій та забезпечення мобільного зв'язку. Політична підгрупа продовжила дискусію з питань особливого статусу Донбасу, а також імплементації "формули Штайнмайєра" в українське законодавство.

Нагадаємо, раніше секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що контактна група розробляє механізми для пошуку зниклих безвісти на Донбасі. При цьому вона додала, що в гуманітарній підгрупі продовжують роботу по взаємному звільненню людей.

Названо одну з можливих ділянок розведення на Донбасі Контактна група розробляє механізми для пошуку зниклих без вести на Донбасі
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