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Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Ирпень и Бучу

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Украина, Воскресенье 19 июня 2022 22:08
Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Ирпень и Бучу Фото: Имон Гилмор, спецпредставитель ЕС по правам человека (flickr.com/labourparty)
Автор: Елизавета Драбкина

Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор посетил Ирпень и Бучу, чтобы ознакомиться с последствиями захватнических действий России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Специальный представитель ЕС по правам человека вместе с руководителем полиции Киевской области Андреем Небитовым посетили разрушенный Ирпенский отдел полиции, Романовский мост и повреждены во время обстрелов оккупантов объекты гражданской инфраструктуры города, а также "братскую могилу" в Буче.

Во время рабочей поездки Гилмор и Небитов обсудили расследование военных преступлений России в Киевской области, нарушения международного гуманитарного права, а также помощь пострадавшим от агрессии захватчиков.

"Для меня честь встретиться сегодня с представителями Национальной полиции Украины. Весь мир был шокирован российской агрессией в Украине, жестокостью этих преступлений и Европейский союз сейчас поддерживает Украину. Мы приложим все усилия, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности. Украина - часть европейской семьи. Украина принадлежит к Евросоюзу", - сказал Гилмор.

Напомним, Имон Гилмор прибыл в Киев с рабочим визитом 19 июня.

Кроме того, 16 июня в Украину приезжали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

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