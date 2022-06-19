Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Ирпень и Бучу

Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор посетил Ирпень и Бучу, чтобы ознакомиться с последствиями захватнических действий России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Специальный представитель ЕС по правам человека вместе с руководителем полиции Киевской области Андреем Небитовым посетили разрушенный Ирпенский отдел полиции, Романовский мост и повреждены во время обстрелов оккупантов объекты гражданской инфраструктуры города, а также "братскую могилу" в Буче.

Во время рабочей поездки Гилмор и Небитов обсудили расследование военных преступлений России в Киевской области, нарушения международного гуманитарного права, а также помощь пострадавшим от агрессии захватчиков.

"Для меня честь встретиться сегодня с представителями Национальной полиции Украины. Весь мир был шокирован российской агрессией в Украине, жестокостью этих преступлений и Европейский союз сейчас поддерживает Украину. Мы приложим все усилия, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности. Украина - часть европейской семьи. Украина принадлежит к Евросоюзу", - сказал Гилмор.