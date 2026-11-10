Спецпосланці Трампа можуть знову приїхати до Києва, - Axios

Cпецредставники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер після переговорів в Абу-Дабі можуть знову приїхати до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Після зустрічей в Абу-Дабі Віткофф і Кушнер можуть вирушити до Москви та Києва. Там вони безпосередньо поговорять з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Волордимиром Зеленським, повідомив чиновник США.
Протягом останніх двох тижнів Віткофф і Кушнер мали щоденні телефонні розмови - іноді кілька разів на день - з російськими та українськими офіційними особами, щоб підготуватися до майбутніх переговорів, повідомили представники США.
За словами видання, переговірники Віткофф і Кушнер тижнями працювали, щоб переконати Путіна відновити мирні переговори.
"Відносини, які ми побудували з Путіним, зіграють важливу роль у цих переговорах", - сказав американський чиновник.
Чиновник додав, що Віткофф і Кушнер хочуть використати переговори, щоб "викристалізувати" рішення, які Путіну і Зеленському доведеться прийняти.
Раніше РБК-Україна писало, що 10-11 листопада США стануть посередниками на переговорах України та Росії в Абу-Дабі, повідомив Віткофф. На зустрічі робочого рівня обговорять повоєнні безпекові домовленості, деескалацію та гуманітарні питання.
Крім того, Кушнер під час розмови з Зеленським в Осло дуже жорстко вимагав призупинити удари по російських нафтопереробних заводах.
Також Стів Віткофф разом із Джаредом Кушнером провели серію зустрічей з українськими, російськими та європейськими лідерами в Осло та Санкт-Петербурзі.