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Спецпосланці Трампа можуть знову приїхати до Києва, - Axios

16:59 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський, Стів Віткофф і Джаред Кушнер (Getty Images)

Cпецредставники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер після переговорів в Абу-Дабі можуть знову приїхати до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Кушнер і Віткофф планують візит до Києва

Після зустрічей в Абу-Дабі Віткофф і Кушнер можуть вирушити до Москви та Києва. Там вони безпосередньо поговорять з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Волордимиром Зеленським, повідомив чиновник США.

Протягом останніх двох тижнів Віткофф і Кушнер мали щоденні телефонні розмови - іноді кілька разів на день - з російськими та українськими офіційними особами, щоб підготуватися до майбутніх переговорів, повідомили представники США.

За словами видання, переговірники Віткофф і Кушнер тижнями працювали, щоб переконати Путіна відновити мирні переговори.

"Відносини, які ми побудували з Путіним, зіграють важливу роль у цих переговорах", - сказав американський чиновник.

Чиновник додав, що Віткофф і Кушнер хочуть використати переговори, щоб "викристалізувати" рішення, які Путіну і Зеленському доведеться прийняти.

Раніше РБК-Україна писало, що 10-11 листопада США стануть посередниками на переговорах України та Росії в Абу-Дабі, повідомив Віткофф. На зустрічі робочого рівня обговорять повоєнні безпекові домовленості, деескалацію та гуманітарні питання.

Крім того, Кушнер під час розмови з Зеленським в Осло дуже жорстко вимагав призупинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Також Стів Віткофф разом із Джаредом Кушнером провели серію зустрічей з українськими, російськими та європейськими лідерами в Осло та Санкт-Петербурзі.

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Володимир ЗеленськийДжаред КушнерСтів Віткофф