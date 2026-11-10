Спецпосланці Трампа можуть знову приїхати до Києва, - Axios

Кушнер і Віткофф планують візит до Києва

Після зустрічей в Абу-Дабі Віткофф і Кушнер можуть вирушити до Москви та Києва. Там вони безпосередньо поговорять з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Волордимиром Зеленським, повідомив чиновник США.

Протягом останніх двох тижнів Віткофф і Кушнер мали щоденні телефонні розмови - іноді кілька разів на день - з російськими та українськими офіційними особами, щоб підготуватися до майбутніх переговорів, повідомили представники США.

За словами видання, переговірники Віткофф і Кушнер тижнями працювали, щоб переконати Путіна відновити мирні переговори.

"Відносини, які ми побудували з Путіним, зіграють важливу роль у цих переговорах", - сказав американський чиновник.

Чиновник додав, що Віткофф і Кушнер хочуть використати переговори, щоб "викристалізувати" рішення, які Путіну і Зеленському доведеться прийняти.