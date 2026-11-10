RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Спецпосланники Трампа могут снова приехать в Киев, - Axios

16:59 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)

Cпецпредставители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут снова приехать в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Кушнер и Виткофф планируют визит в Киев

После встреч в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву и Киев. Там они напрямую поговорят с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Волордимиром Зеленским, сообщил чиновник США.

В последние две недели Уиткофф и Кушнер имели ежедневные телефонные разговоры - иногда несколько раз в день - с российскими и украинскими официальными лицами, чтобы подготовиться к предстоящим переговорам, сообщили представители США.

По словам издания, переговорщики Уиткофф и Кушнер неделями работали, чтобы убедить Путина возобновить мирные переговоры.

"Отношения, которые мы построили с Путиным, сыграют немаловажную роль в этих переговорах", - сказал американский чиновник.

Чиновник добавил, что Уиткофф и Кушнер хотят использовать переговоры, чтобы "выкристаллизовать" решения, которые Путину и Зеленскому придется принять.

Ранее РБК-Украина писала, что 10-11 ноября США станут посредниками на переговорах Украины и России в Абу-Даби, сообщил Уиткофф. На встрече рабочего уровня обсудят послевоенные договоры безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы.

Кроме того, Кушнер при разговоре с Зеленским в Осло очень жестко требовал приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Также Стив Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером провели серию встреч с украинскими, российскими и европейскими лидерами в Осло и Санкт-Петербурге.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийДжаред КушнерСтив Уиткофф