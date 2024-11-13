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Спецпосланник США закликає "боротись впритул" з антисемітизмом

Середа 13 листопада 2024 20:01
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Спецпосланник США закликає "боротись впритул" з антисемітизмом Фото: спецпосланник США закликає "боротись впритул" з антисемітизмом
Автор: Олександр Мороз

Антисемітизм здатен підривати довіру до державної влади, роз'єднувати суспільство та знищувати демократію як всередині країни, так і на глобальній арені, створюючи серйозну загрозу національній та міжнародній безпеці.

Про це заявила спеціальна посланниця США з боротьби з антисемітизмом Дебора Ліпштадт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Це особливо яскраво можна побачити на прикладі Кремля, який використовує антисемітизм для поширення дезінформації та пропаганди, щоб виправдати своє повномасштабне вторгнення в Україну.

Цьогорічний форум, організаторами якого є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post, присвячений питанням протистояння сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея, а також протидії антисемітизму в усьому світі.

"Уявлення про те, що антисемітизм обмежується маргіналами суспільства, є небезпечною помилкою. Він не ховається в тіні. Навпаки, він впливає на ставлення і поведінку в усіх сегментах нашої спільноти, від залів засідань до шкільних класів. З цією всепроникною ненавистю треба боротися впритул", - наголосила Ліпштадт.

На її переконання, антисемітизм загрожує не лише добробуту євреїв, а й демократії в усьому світі.

Спеціальна посланниця США вважає, що роль Сполучених Штатів у вирішенні цього питання є вирішальною. Нещодавно США очолили глобальні зусилля з протидії різкому сплеску антисемітизму, до яких приєдналися понад 40 урядів та міжнародних організацій, включаючи Україну, задля запуску Глобальних керівних принципів протидії антисемітизму (Global Guidelines for Countering Antisemitism).

"Усі лідери повинні викривати антисемітизм завжди і всюди, де б він не виникав", – заявила Ліпштадт.

Цьогоріч основним майданчиком для проведення Kyiv Jewish Forum став Вашингтон. Медіапартнерами KJF-2024 виступили: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Нагадаємо, KJF-2024 відкрився зі вступного слова президента Єврейської конфедерації України, віцепрезидента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна. Він, зокрема, нагадав, що під час попереднього терміну Дональда Трампа Україна почала активніше отримувати військову підтримку, яка згодом допомогла протистояти російській агресії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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