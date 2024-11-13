Спецпосланник США призывает "бороться в упор" с антисемитизмом

Антисемитизм способен подрывать доверие к государственной власти, разъединять общество и уничтожать демократию как внутри страны, так и на глобальной арене, создавая серьезную угрозу национальной и международной безопасности.

Об этом заявила специальная посланница США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Это особенно ясно можно увидеть на примере Кремля, который использует антисемитизм для распространения дезинформации и пропаганды, чтобы оправдать свое полномасштабное вторжение в Украину.

Нынешний форум, организаторами которого являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post, посвящен вопросам противостояния современной оси зла, которую образуют Россия, Иран и Северная Корея, а также противодействия антисемитизму во всем мире.

"Представление о том, что антисемитизм ограничивается маргиналами общества, является опасной ошибкой. Он не скрывается в тени. Напротив, он влияет на отношение и поведение во всех сегментах нашего сообщества, от залов заседаний до школьных классов. С этой всепроницаемой ненавистью надо бороться в упор" , – подчеркнула Липштадт.

По ее убеждению, антисемитизм грозит не только благосостоянию евреев, но и демократии по всему миру.

Специальная посланница США считает, что роль Соединенных Штатов в решении этого вопроса является решающей. Недавно США возглавили глобальные усилия по противодействию резкому всплеску антисемитизма, к которым присоединились более 40 правительств и международных организаций, включая Украину, для запуска Глобальных руководящих принципов противодействия антисемитизму (Global Guidelines for Countering Antisemitism).

"Все лидеры должны разоблачать антисемитизм всегда и всюду, где бы он ни возникал", – заявила Липштадт.

В этом году основной площадкой для проведения Kyiv Jewish Forum стал Вашингтон. Медиапартнерами KJF-2024 выступили: NV, Oboz.ua, РБК-Украина, Telegraf.ua, Интер.

Напомним, KJF-2024 открылся со вступительного слова президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. Он, в частности, напомнил, что в предыдущие сроки Дональда Трампа Украина начала активнее получать военную поддержку, которая впоследствии помогла противостоять российской агрессии.