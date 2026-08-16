Спецпосланець Трампа зустрівся з лідером ХАМАС щодо Сектора Газа, - CNN

Мирний план для Сектора Газа

Наприкінці липня 2026 року Рада миру для Гази оголосила про історичну домовленість щодо повного роззброєння ХАМАС та інших збройних угруповань.

Тоді президент США Дональд Трамп називав угоду "важливою віхою" у виконанні мирної ініціативи з 20 пунктів, розробленої після домовленості про припинення вогню за посередництва США, Катару, Туреччини та Єгипту.

Проте вже на початку серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув запропонований США мирний план з 15 пунктів.

Тель-Авів висунув безапеляційну вимогу щодо повного та беззастережного роззброєння ХАМАС, відмовившись підтримати ключові елементи запропонованої Вашингтоном дорожньої карти.