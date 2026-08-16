Спецпосланник Трампа встретился с лидером ХАМАС по Сектору Газа, - CNN

Мирный план для Сектора Газа

В конце июля 2026 года Совет мира для Газы объявил об исторической договоренности о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок.

Тогда президент США Дональд Трамп называл соглашение "важной вехой" по выполнению мирной инициативы из 20 пунктов, разработанной после договоренности о прекращении огня при посредничестве США, Катара, Турции и Египта.

Однако уже в начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенный США мирный план с 15 пунктов.

Тель-Авив выдвинул безапелляционное требование о полном и безоговорочном разоружении ХАМАС, отказавшись поддержать ключевые элементы предложенной Вашингтоном дорожной карты.