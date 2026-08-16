Спецпосланець Трампа зустрівся з лідером ХАМАС щодо Сектора Газа, - CNN

Посланник США Джаред Кушнер зустрівся в Єгипті з лідером ХАМАС Халілем аль-Хайєю, щоб відновити реалізацію мирного плану президента Дональда Трампа щодо Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Дипломати засудили відмову Ізраїлю від мирного плану Трампа та попередили, що це рішення загрожує спробам зупинити війну.

На тлі розбіжностей щодо умов припинення вогню та післявоєнного устрою Гази міністри закордонних справ восьми країн - Йорданії, ОАЕ, Індонезії, Пакистану, Туреччини, Саудівської Аравії, Катару та Єгипту - зробили спільну заяву.

Далі спецпосланець США планує провести консультації з іншими регіональними лідерами, зокрема з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Головна мета зустрічі - розблокувати мирну ініціативу США після того, як Ізраїль відхилив ключові елементи запропонованої дорожньої карти.

За інформацією видання, консультації пройшли в єгипетському місті Ель-Аламейн. У переговорах також узяв участь директор Ради миру Микола Младенов.

Мирний план для Сектора Газа

Наприкінці липня 2026 року Рада миру для Гази оголосила про історичну домовленість щодо повного роззброєння ХАМАС та інших збройних угруповань.

Тоді президент США Дональд Трамп називав угоду "важливою віхою" у виконанні мирної ініціативи з 20 пунктів, розробленої після домовленості про припинення вогню за посередництва США, Катару, Туреччини та Єгипту.

Проте вже на початку серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув запропонований США мирний план з 15 пунктів.

Тель-Авів висунув безапеляційну вимогу щодо повного та беззастережного роззброєння ХАМАС, відмовившись підтримати ключові елементи запропонованої Вашингтоном дорожньої карти.