Спецпосланник Трампа встретился с лидером ХАМАС по Сектору Газа, - CNN

Посланник США Джаред Кушнер встретился в Египте с лидером ХАМАС Халилем аль-Хайей, чтобы возобновить реализацию мирного плана президента Дональда Трампа по Сектору Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Дипломаты осудили отказ Израиля от мирного плана Трампа и предупредили, что это решение чревато попытками остановить войну.

На фоне разногласий по поводу условий прекращения огня и послевоенного устройства Газы министры иностранных дел восьми стран - Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Катара и Египта - сделали совместное заявление.

Далее спецпосланник США планирует провести консультации с другими региональными лидерами, в том числе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Помимо переговоров с представителями ХАМАС Кушнер провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Главная цель встречи - разблокировать мирную инициативу США после того, как Израиль отклонил ключевые элементы предложенной дорожной карты.

По информации издания, консультации прошли в египетском городе Эль-Аламейн. В переговорах также принял участие директор Совета мира Николай Младенов.

Мирный план для Сектора Газа

В конце июля 2026 года Совет мира для Газы объявил об исторической договоренности о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок.

Тогда президент США Дональд Трамп называл соглашение "важной вехой" по выполнению мирной инициативы из 20 пунктов, разработанной после договоренности о прекращении огня при посредничестве США, Катара, Турции и Египта.

Однако уже в начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенный США мирный план с 15 пунктов.

Тель-Авив выдвинул безапелляционное требование о полном и безоговорочном разоружении ХАМАС, отказавшись поддержать ключевые элементы предложенной Вашингтоном дорожной карты.