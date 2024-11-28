Спецпосланець Трампа щодо України та перемир'я Ізраїлю з "Хезболлою": новини за 27 листопада

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою спецпосланця щодо України. Тим часом Ізраїль та "Хезболла" розпочали перемир'я.

Більш детально про те, що сталося у середу, 27 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Кіт Келлог призначений спецпосланцем США щодо України, - Трамп

Кіт Келлог обійме посаду спецпредставника по Україні та Росії. Він генерал у відставці.

На думку Дональда Трампа, Келлог "має видатну військову та ділову кар'єру", а також досвід у сфері національної безпеки.

Ізраїль та "Хезболла" розпочали перемир'я

З ранку 27 листопада між Ізраїлем та угрупуванням "Хезболла" почав діяти режим припинення вогню.

Таке перемир'я мало б завершити черговий етап конфлікту між обома сторонами. Усі деталі - у матеріалі РБК-Україна.

Байден запросив у Конгресу 24 млрд доларів для України, - ЗМІ

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити Україні додаткові 24 млрд доларів. Зокрема, для посилення військової підтримки, пишуть ЗМІ.

Україна отримала великий транш фінансової допомоги від США

Україна отримала 4,8 мільярдів від Сполучених Штатів Америки (США) в рамках проекту PEACE Кошти спрямовані на підтримку реалізації реформ, а також відновлення країни.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, від початку повномасштабної війни через механізм Світового банку Україна отримала вже майже 50 млрд доларів.

СБУ запобігла диверсії агента РФ на військовому аеродромі в Кіровоградській області

Служба безпеки України успішно зірвала плани масштабної диверсії, яку організовувала ФСБ на території Кіровоградської області.

У ході спецоперації було затримано російського агента, який намагався підпалити електропідстанцію, що забезпечує енергопостачання військового аеродрому та інших стратегічних об'єктів регіону.