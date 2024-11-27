Служба безпеки України успішно зірвала плани масштабної диверсії, яку організовувала ФСБ на території Кіровоградської області. У ході спецоперації було затримано російського агента, який намагався підпалити електропідстанцію, що забезпечує енергопостачання військового аеродрому та інших стратегічних об’єктів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Затриманий - 21-річний місцевий житель, якого ФСБ завербувала дистанційно у серпні 2024 року. Окупанти звернули на нього увагу через прокремлівські коментарі, які він залишав у Telegram-каналах.

На початковому етапі завербований агент виконував "перевірочні" завдання: збирав інформацію про стан енергетичних об’єктів, місцезнаходження військових шпиталів і будівель територіальних центрів комплектування. Ці дані він передавав російським кураторам через месенджери у вигляді текстів та позначок на Google-картах.

Пізніше агент отримав нове завдання - підпалити ключову електропідстанцію регіону, використовуючи легкозаймисту суміш, і зафіксувати пожежу на відео. За успішне виконання цього акту диверсії йому обіцяли грошову винагороду - 200 тисяч російських рублів (75 тисяч гривень, - ред.).

Співробітники СБУ заздалегідь викрили агента, задокументували його діяльність та затримали "на гарячому" під час підготовки до диверсії. Паралельно проведено заходи для захисту інших стратегічних об’єктів, які перебували в зоні інтересів зловмисника.

У затриманого вилучено телефон із чатами, через які він комунікував із ФСБ. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ запобігла диверсії агента РФ на військовому аеродромі в Кіровоградській області (t.me/SBUkr)