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Спецпідрозділ розвідки знищив дві вежі спостереження на території Росії (відео)

Фото: спецпідрозділ розвідки знищив дві вежі спостереження на території Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наші воїни знищили дві ворожі вежі спостереження, які ворог розташував в Курській й Брянській областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спецпідрозділу Kraken.

Автономна вежа "Муром", яку росіяни розташували в Брянській області, здатна вести спостереження 24/7 в глибину території України на відстань до 15 кілометрів. Вона реагує на будь-який рух, корегує ворожу артилерію й виконує супровід ворожих ДРГ.

Іншу ж вежу росіяни облаштували в Курській області. Обидві вежі були успішно знищені нашими військовими.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ продемонстрували знищення ворожого танку дроном-камікадзе.

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