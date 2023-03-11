Спецподразделение разведки уничтожило две башни наблюдения на территории России (видео)

Наши воины уничтожили две вражеские башни наблюдения, которые враг разместил в Курской и Брянской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спецподразделения Kraken.

Автономная башня Муром, которую россияне расположили в Брянской области, способна вести наблюдение 24/7 в глубину территории Украины на расстояние до 15 километров. Она реагирует на любое движение, корректирует вражескую артиллерию и выполняет сопровождение вражеских ВРГ.

Другую же башню россияне обустроили в Курской области. Обе башни были успешно уничтожены нашими военными.