Спецподразделение разведки уничтожило две башни наблюдения на территории России (видео)

Наши воины уничтожили две вражеские башни наблюдения, которые враг разместил в Курской и Брянской областях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спецподразделения Kraken.
Автономная башня Муром, которую россияне расположили в Брянской области, способна вести наблюдение 24/7 в глубину территории Украины на расстояние до 15 километров. Она реагирует на любое движение, корректирует вражескую артиллерию и выполняет сопровождение вражеских ВРГ.
Другую же башню россияне обустроили в Курской области. Обе башни были успешно уничтожены нашими военными.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ продемонстрировали уничтожение вражеского танка дроном-камикадзе.
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