Спецпідрозділ ГУР масовано вдарив по позиціях РФ на одній з ділянок фронту

Удари Сил оборони по окупантах

Сили оборони України день у день атакують важливі об'єкти окупантів, намагаючись порушити логістику та постачання російського угруповання на фронті.

Для прикладу, лише за добу, 7 грудня, на фронті ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один район зосередження особового складу, три пункти управління та ще один важливий об'єкт російських загарбників.

Такі удари, в тому числі і по об'єктах в РФ, приносять свої результати. Як нещодавно повідомляли в ГУР, третину об'єктів паливного сектору РФ уражено або пошкоджено внаслідок спецоперацій українських захисників.

Крім того, нещодавно морські дрони вдарили по цілях росіян у Криму. Було знищено системи спостереження на захоплених газових платформах на узбережжі.

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