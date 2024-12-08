Спецподразделение ГУР массированно ударило по позициям РФ на одном из участков фронта

Украинские разведчики наносят массированные удары по россиянам на фронте. Во время одного из ударов удалось атаковать логистику оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Так, как говорят разведчики, приоритет боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Firebird" - уничтожение логистики, связи и средств наблюдения российских оккупантов.
"В видео - результаты охоты разведчиков на одном из участков фронта: московитов лишили сигнала антенн и ретрансляторов, сожгли вражеские транспортные средства, замаскированную военную технику, а также нанесли удар по укрытиям захватчиков", - перечислили последствия удара в ГУР.
Силы обороны Украины изо дня в день атакуют важные объекты оккупантов, стараясь нарушить логистику и снабжение российской группировки на фронте.
Для примера, только за сутки, 7 декабря, на фронте ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, три пункта управления и еще один важный объект российских захватчиков.
Такие удары, в том числе и по объектах в РФ, приносят свои результаты. Как недавно сообщали в ГУР, треть объектов топливного сектора РФ поражена или повреждена в результате спецопераций украинских защитников.
Кроме того, недавно морские дроны ударили по целям россиян в Крыму. Были уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах на побережье.
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