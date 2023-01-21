"Спецоперація йде за планом":Резніков потролив росіян через ППО в Москві

Установка росіянами ППО на дахах адмінбудівель Москві говорить про те, що їх так звана "спецоперація" нібито "йде за планом". Ворог починає ховатися за своїми системами оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова для "Голосу Америки".

Так, на питання журналіста, чому росіяни встановлюють системи протиповітряної оборони на будівлях у Москві, міністр віджартувався.

"Це говорить про те, що їх спеціальна військова операція відбувається за планом, якщо вони вже починають ставити системи оборони. Вони створили командування оборони Криму, вони створили Московський воєнний округ, чого вони не робили ще з часів Другої Світової війни, тобто вони серйозно просуваються в своїй операції. Так що починають ховатися за своїми системами оборони, а не нападу", - сказав Резніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москви через побоювання ударів українських безпілотників.

Однак аналітики ISW схиляються до іншої думки. Вони вважають, що Кремль таким чином активізує свої зусилля, щоб підготувати населення РФ до затяжної війни проти України та нових втрат.

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