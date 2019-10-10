ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Фото: Федерика Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Федерика Могерини предостерегла от возрождения террористической группировки ИГИЛ

Европейский союз призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, сообщает пресс-служба ведомства.

Могерини подчеркнула, что односторонние действия Турции ставят под угрозу прогресс, достигнутый глобальной коалицией по разгрому ИГИЛ, и предостерегла от возрождения террористической группировки.

"В свете турецкой военной операции на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что устойчивое решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем. ЕС призывает Турцию прекратить односторонние военные действия. Возобновление вооруженных столкновений на северо-востоке еще больше подорвет стабильность во всем регионе", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции начали военную операцию в северной Сирии под названием "Источник мира". Президент Турции заявил, что пытается создать "безопасную зону", очищенную от боевиков курдской милиции, которых Турция считает террористами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из северной части Сирии, где Турция планирует сделать безопасную зону. При этом он пригрозил Эрдогану в случае "запрещенных" действий уничтожением турецкой экономики.

Также сообщалось, что Великобритания предостерегла Турцию от военных действий в Сирии. По словам министра иностранных дел Британии Эндрю Меррисона, вторжение турецких войск на территорию Сирии вызывает серьезную обеспокоенность Лондона.