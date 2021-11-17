ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Спецоперація Путіна і Лукашенка: Кулеба пояснив небезпеку міграційної кризи для України

Новость на русском →
Київ, Середа 17 листопада 2021 12:52
Спецоперація Путіна і Лукашенка: Кулеба пояснив небезпеку міграційної кризи для України Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чим мігрантська криза на кордоні Білорусі небезпечна для України. Він назвав кілька причин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, мігрантська криза менш небезпечна тим, що мігранти потраплять в країну.

"Їх все одно можна затримати і повернути туди, звідки вони прийшли. Втім, сам факт використання кордону для нелегального, такого таємного перетину... Сьогодні ним можуть скористатися мігранти, а завтра - диверсійні групи", - заявив Кулеба.

Наприклад, вони заходять в Україну за російським наказом з Білорусі для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні, щоб влаштувати терористичні акти, пояснив він.

За словами міністра, саме з цих причин президент Володимир Зеленський прийняв рішення негайно мобілізувати військових, щоб зміцнити кордони.

"Ми працюємо з партнерами. Насамперед у Люблінському трикутнику - з Польщею та Литвою, які також межують з Білоруссю. Для того, щоб координувати зусилля і спільно протидіяти цій спецоперації Путіна і Лукашенка", - заявив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Білорусь Російська Федерація Україна
NEWS
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"