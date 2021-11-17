Спецоперація Путіна і Лукашенка: Кулеба пояснив небезпеку міграційної кризи для України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чим мігрантська криза на кордоні Білорусі небезпечна для України. Він назвав кілька причин.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра в ефірі "Сніданку з 1+1".
За його словами, мігрантська криза менш небезпечна тим, що мігранти потраплять в країну.
"Їх все одно можна затримати і повернути туди, звідки вони прийшли. Втім, сам факт використання кордону для нелегального, такого таємного перетину... Сьогодні ним можуть скористатися мігранти, а завтра - диверсійні групи", - заявив Кулеба.
Наприклад, вони заходять в Україну за російським наказом з Білорусі для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні, щоб влаштувати терористичні акти, пояснив він.
За словами міністра, саме з цих причин президент Володимир Зеленський прийняв рішення негайно мобілізувати військових, щоб зміцнити кордони.
"Ми працюємо з партнерами. Насамперед у Люблінському трикутнику - з Польщею та Литвою, які також межують з Білоруссю. Для того, щоб координувати зусилля і спільно протидіяти цій спецоперації Путіна і Лукашенка", - заявив він.