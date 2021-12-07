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Спецоперация "Полесье". Силовики отработали защиту границы от прорыва мигрантов

Автор: Ольга Белей

В Ровенской области проходят тактико-специальные учения по предупреждению нарушений государственной границы. Подготовка силовиков проходит в рамках совместной специальной пограничной операции “Полесье”.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Многочисленные группы условных нарушителей, которые пытались незаконно пересечь украинско-белорусскую границу, тренировались сдерживать силовики на Ровенщине. Тактико-специальные учения прошли в рамках совместной спецоперации "Полесье"", - говорится в сообщении.

По легенде учений, работники Государственной пограничной службы получили информацию, что на одной из автомобильных дорог на территории Республики Беларусь в сторону украинской границы двигаются несколько сотен человек. Об информации сразу доложили в Межрегиональный координационный штаб.

"Чтобы противостоять нелегальным мигрантам, были вовлечены группы сдерживания, переводчики, переговорщики, специалисты воздушного мониторинга, спасатели и медики", - уточнили в ведомстве.

Учения прошли под руководством Государственной пограничной службы. Участие в ней приняли представители ведомств Министерства внутренних дел. Также привлекались военнослужащие части 3055 Национальной гвардии Украины.

Напомним, 23 ноября 2021 года началась активная фаза специальной пограничной операции "Полесье".

3 декабря в Ровенской области на границе с Беларусью прошли учения в рамках спецоперации "Полесье". Силовики тренировались сдерживать группы мигрантов.

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