Спецоперация под Киевом: появились подробности штурма квартиры со стрелком

По предварительной информации, мужчина открыл огонь по рабочим, которые проводили работы рядом с его домом.

К месту событий сразу прибыли группа реагирования, спецназовцы и криминальная полиция.

"Правоохранители предупредили жителей об опасности и провели блокирование местности. Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры”, - пишет пресс-служба.

По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, силовики выломали двери и задержали преступника. Оказалось, что мужчина перемещался между двумя квартира, в одной из которых было оружие.

"Злоумышленником оказался 37 - летний уроженец Луганщины, который сейчас проживает на Киевщине", - пишет пресс-служба.

Согласно ч. 4 ст. 295 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.