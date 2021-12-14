UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Спецоперация под Киевом: появились подробности штурма квартиры со стрелком

Автор: Сергей Пышкин

В Вишневом Киевской области 37-летний мужчина открыл огонь в направлении людей. Чтобы задержать стрелка, полицейским пришлось штурмовать сразу две квартиры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

По предварительной информации, мужчина открыл огонь по рабочим, которые проводили работы рядом с его домом.

К месту событий сразу прибыли группа реагирования, спецназовцы и криминальная полиция.

"Правоохранители предупредили жителей об опасности и провели блокирование местности. Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры”, - пишет пресс-служба.

По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, силовики выломали двери и задержали преступника. Оказалось, что мужчина перемещался между двумя квартира, в одной из которых было оружие.

"Злоумышленником оказался 37 - летний уроженец Луганщины, который сейчас проживает на Киевщине", - пишет пресс-служба.

Согласно ч. 4 ст. 295 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что под Киевом мужчина открыл огонь по людям. Его штурмом задержали силовики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев