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Масштабна спецоперація в Херсоні: задіяна Нацгвардія

Новини » Надзвичайні події     20.01.2020 - 11:45
Масштабна спецоперація в Херсоні: задіяна Нацгвардія
Фото: спецоперація в Херсоні (gp.gov.ua)

У Херсоні проходить спецоперація, направлену на боротьбу з організованою злочинністю

Правоохоронні органи проводять спецоперацію в Херсоні, направлену на боротьбу з організованою злочинністю. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Затриманим інкримінують підозру у вчиненні ряду насильницьких злочинів та підпалі майна.

"У спецоперації задіяні прокурори Офісу Генерального прокурора, слідчі органів Служби безпеки України, Нацгвардії та працівники Головного управління Національної поліції в Херсонській області. Нині за різними адресами. проводиться ряд обшуків", - йдеться у повідомленні.

Крім того, розпочато ряд обшуків з метою відшукання додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.

Зазначається, що повідомлено про підозру керівника злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань з метою припинення діяльності злочинної організації.

До цього СБУ та Генпрокуратура обіцяли найближчим часом поінформувати суспільство про нові вагомі результати у справі Гандзюк.

РБК-Україна писало, що 31 липня 2018 року в Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк. Гандзюк госпіталізували. Громадська активістка померла 4 листопада в результаті сукупності недостатності функціональних систем організму, що розвилася в результаті великих хімічних опіків тіла.

По справі Гандзюк проходять масові обшуки У Херсоні оголосили підозру екс-помічнику нардепа, проводиться спецоперація
Новини України ХерсонспецоперацияКатерина Гандзюк
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