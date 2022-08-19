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Спецназовцы ГУР во время боевого задания уничтожили танк с российскими военными

Фото: бойцы подразделения Kraken уничтожили вражеский танк (иллюстрация/t me suspilnechernihiv)
Автор: Артур Родивилов

Спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Kraken уничтожили вражеский танк с экипажем во время боевого задания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

Отмечается, что украинские военные наткнулись на технику россиян во время выполнения аэроразведки.

Спецназовцы приняли решение вступить в бой. С помощью ПТРК "Фагон" был уничтожен российский танк Т-72 вместе с экипажем.

В июле бойцы подразделения Kraken совершили огневой налет на временно оккупированную Белогоровку Луганской области. В ходе операции бойцы ликвидировали 60 человек личного состава противника и уничтожили 5 единиц вражеской техники.

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Главное управление разведки