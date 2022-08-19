RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спецпризначенці ГУР під час бойового завдання знищили танк з російськими військовими

Фото: бійці підрозділу Kraken знищили ворожий танк (ілюстрація / t me suspilnechernihiv)
Автор: Артур Родивилов

Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Kraken знищили ворожий танк з екіпажем під час бойового завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.

Зазначається, що українські військові натрапили на техніку росіян під час виконання аеророзвідки.

Спецпризначенці вирішили вступити в бій. За допомогою ПТРК "Фагот" було знищено російський танк Т-72 разом з екіпажем.

У липні бійці підрозділу Kraken здійснили вогневий наліт на тимчасово окуповану Білогорівку Луганської області. В ході операції бійці ліквідували 60 осіб особового складу противника і знищили 5 одиниць ворожої техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки