Спецназівці СБУ відпрацювали по ворожому БМП дроном, показали відео

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Воїни Центру спецоперацій "А" відпрацювали по окупантах FPV-дроном. А ще одну російську БМП знищили дроном-камікадзе біля ворожих позицій. Ти ж хотів землі цієї? Тож тепер змішайся з нею", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що контррозвідники СБУ з початку року знищили десятки одиниць ворожої техніки. Також показали результати свої роботи за останні дні.

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