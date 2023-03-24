Знищені танки, гармати та БМП: контррозвідники СБУ показали роботу дронів за останні дні
Контррозвідники СБУ з початку року знищили десятки одиниць ворожої техніки. Завдяки дронам доповнили щоденну статистику втрат росіян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Щоденні втрати росіян за останні дні доповнились:
- 5 танками;
- 4 великокаліберними гарматами "Гіацинт";
- 3 БМП й 2 броньованими авто;
- 4 вантажними автомобілями;
- 14 плавзасобами;
- 2 складами з боєкомплектами;
- вогневими точками мінометного розрахунку.
Також у співпраці з артилеристами Сил оборони України було скореговано вогонь і знищено ще 50 одиниць озброєння:
- 14 танків;
- 10 САУ;
- 2 самохідні міномети "Тюльпан" калібром 240 мм;
- 4 гармати;
- 12 БМП та інших броньованих машин;
- 14 вантажівок;
- 2 пункти управління БпЛА "Орлан-10";
- станцію РЕБ "Р-934БМВ";
- понтонну переправу;
- вежу з розвідувальним обладнанням.
Також на додачу влаштували феєрверки на 12 складах з боєкомплектом.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні правоохоронці "приземлили" п'ять ворожих дронів в Бериславі, завдяки яким ворог здійснював удари по місту й сусіднім населеним пунктам.
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