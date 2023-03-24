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Знищені танки, гармати та БМП: контррозвідники СБУ показали роботу дронів за останні дні

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П'ятниця 24 березня 2023 18:08
Знищені танки, гармати та БМП: контррозвідники СБУ показали роботу дронів за останні дні Фото: контррозвідники СБУ показали роботу дронів за останні дні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Контррозвідники СБУ з початку року знищили десятки одиниць ворожої техніки. Завдяки дронам доповнили щоденну статистику втрат росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Щоденні втрати росіян за останні дні доповнились:

  • 5 танками;
  • 4 великокаліберними гарматами "Гіацинт";
  • 3 БМП й 2 броньованими авто;
  • 4 вантажними автомобілями;
  • 14 плавзасобами;
  • 2 складами з боєкомплектами;
  • вогневими точками мінометного розрахунку.

Також у співпраці з артилеристами Сил оборони України було скореговано вогонь і знищено ще 50 одиниць озброєння:

  • 14 танків;
  • 10 САУ;
  • 2 самохідні міномети "Тюльпан" калібром 240 мм;
  • 4 гармати;
  • 12 БМП та інших броньованих машин;
  • 14 вантажівок;
  • 2 пункти управління БпЛА "Орлан-10";
  • станцію РЕБ "Р-934БМВ";
  • понтонну переправу;
  • вежу з розвідувальним обладнанням.

Також на додачу влаштували феєрверки на 12 складах з боєкомплектом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні правоохоронці "приземлили" п'ять ворожих дронів в Бериславі, завдяки яким ворог здійснював удари по місту й сусіднім населеним пунктам.

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