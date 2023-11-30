Спецназівці показали евакуацію пораненого бійця під час масованого обстрілу (відео)

"Скажеш моїй Іринці, що я її люблю…Я тебе *вдарю зараз, не говори так. Сам прийдеш і скажеш!" - передають діалог з пораненим бійці.

Бійцям довелось ризикувати власним життям, щоб надати допомогу та евакуювали свого пораненого побратима.

"Боєць зараз в лікарні", - кажуть військові.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 30 листопада, українські військові відбили 24 атаки противника на Лиманському напрямку, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.

Зокрема, 29 листопада ВСУ продовжували контратаки на Бахмутському напрямку, у західній частині Запорізької області та у напрямку Мелітополя. Також українські війська продовжили наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися вперед.