Спецназовцы показали эвакуацию раненого бойца во время массированного обстрела (видео)

Бойцы батальона полиции особого назначения "Луганск-1", входящего в состав объединенной штурмовой бригады "Лють", смогли эвакуировать раненого бойца с поля боя. Несмотря на то, что это пришлось делать под массированным вражеским обстрелом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Скажешь моей Иринке, что я ее люблю…Я тебя ударю сейчас, не говори так. Сам придешь и скажешь!" - передают диалог с раненым бойцы.
Бойцам пришлось рисковать собственной жизнью, чтобы оказать помощь и эвакуировали своего раненого собратья.
"Боец сейчас в больнице", – говорят военные.
По данным Генштаба на утро 30 ноября, украинские военные отразили 24 атаки противника на Лиманском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 состава боеприпасов противника.
В частности, 29 ноября ВСУ продолжали контратаки на Бахмутском направлении, в западной части Запорожской области и в направлении Мелитополя. Также украинские войска продолжили наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись вперед.
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