Спецназовцы показали эвакуацию раненого бойца во время массированного обстрела (видео)

"Скажешь моей Иринке, что я ее люблю…Я тебя ударю сейчас, не говори так. Сам придешь и скажешь!" - передают диалог с раненым бойцы.

Бойцам пришлось рисковать собственной жизнью, чтобы оказать помощь и эвакуировали своего раненого собратья.

"Боец сейчас в больнице", – говорят военные.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 30 ноября, украинские военные отразили 24 атаки противника на Лиманском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 состава боеприпасов противника.

В частности, 29 ноября ВСУ продолжали контратаки на Бахмутском направлении, в западной части Запорожской области и в направлении Мелитополя. Также украинские войска продолжили наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись вперед.