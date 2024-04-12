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Спецназівці Нацгвардії зайшли на позиції окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

Україна, П'ятниця 12 квітня 2024 12:49
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Спецназівці Нацгвардії зайшли на позиції окупантів на Запорізькому напрямку (відео) Фото: спецназівці Нацгвардії зайшли на позиції окупантів на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Спецназівці Національної гвардії України зайшли на позиції окупантів на Запорізькому напрямку. Їм вдалося знищити дві гаубиці та міномет ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"На Запорізькому напрямку бійці 1-го штурмового загону Центра спецпризначення "Омега" провівши аеророзвідку вглиб від лінії зіткнення, виявили позиції ворожої артилерії", - розповів він.

За словами Півненка, обійшовши систему РЕБ противника, спецпризначенці Нацгвардії влучно відпрацювали по цілях, знищивши 2 гаубиці Д-30 та 120-мм міномет.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 78 бойових зіткнень. Війська агресора намагаються прорватися на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, зокрема, тривають позиційні бої на кількох напрямках - на сході та півдні України, де Сили оборони продовжують відбивати ворожі штурми та стримувати російських окупантів.

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