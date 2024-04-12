Спецназівці Нацгвардії зайшли на позиції окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

Спецназівці Національної гвардії України зайшли на позиції окупантів на Запорізькому напрямку. Їм вдалося знищити дві гаубиці та міномет ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

За словами Півненка, обійшовши систему РЕБ противника, спецпризначенці Нацгвардії влучно відпрацювали по цілях, знищивши 2 гаубиці Д-30 та 120-мм міномет.

"На Запорізькому напрямку бійці 1-го штурмового загону Центра спецпризначення "Омега" провівши аеророзвідку вглиб від лінії зіткнення, виявили позиції ворожої артилерії", - розповів він.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 78 бойових зіткнень. Війська агресора намагаються прорватися на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, зокрема, тривають позиційні бої на кількох напрямках - на сході та півдні України, де Сили оборони продовжують відбивати ворожі штурми та стримувати російських окупантів.

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