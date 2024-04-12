Окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках: карти ISW

На фронті тривають позиційні бої на кількох напрямках, зокрема на сході та півдні України, де Сили оборони продовжують відбивати ворожі штурми та стримувати російських окупантів.

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Війська РФ нещодавно підтвердили просування поблизу Кремінної на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 11 квітня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що окупанти незначно просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної). У Генштабі ЗСУ інформували, що війська РФ безуспішно атакували поблизу Тернів, але на Куп'янському напрямку штурмів не проводили.

Операція №2 - Донецька область

11 квітня позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бої тривали на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та на південь від Сіверська в районі Роздолівки.

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ у напрямку Часів Яр на тлі триваючих позиційних боїв 11 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, про які раніше повідомляли аналітики ISW, також вказують на те, що російські окупанти просунулися на захід від Іванівського (на схід від Часів Яру) вздовж автодорога Т0504 (Бахмут-Часів Яр).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ, включно з частинами 98-ї дивізії ВДВ, продовжували атакувати поблизу мікрорайону Канал (найсхідніша частина н.п. Часів Яр) і поблизу Богданівки (на північний схід від Часів Яру).

Позиційні бої тривали поблизу Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки.

11 квітня позиційні бойові дії тривали на захід від Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на 2,5 кілометри в глибину між Яснобродівкою та Уманським (обидва на захід від Авдіївки), досягли південно-східної околиці Уманського та контролюють майже половину Семенівки (на захід від Авдіївки), хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів.

Позиційні бої тривали на північний схід від Авдіївки в районі Новокалинового, Кераміка, Новобахмутівки та Бердичів; на захід від Авдіївки біля Уманського та Семенівки; і на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського та Нетайлового.

Повідомляється, що 11 квітня війська РФ просунулися на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський "воєнкор" стверджував, що росармія нібито просунулася в межах Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), але експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька поблизу Побєди, Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки.

Російські війська нещодавно незначно просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 11 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 квітня, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися на південь від Урожайного (на південь від Великої Новосілки). У Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські сили відбили кілька атак росіян біля Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Війська РФ нещодавно просунулися в західній частині Запорізької області на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 11 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 квітня, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися в межах західного Роботиного.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу обмеженого плацдарму ЗСУ на східному (лівому) березі Херсонської області та на островах у річці Дніпро. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в Кринки. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, показують, що війська РФ нещодавно почали діяти на південній частині острова Великий Потьомкін (на північ від Голої Пристані).

11 квітня тривали позиційні бої на східному березі Херсонської області, в тому числі під Кринками. Речниця Південного оперативного командування ЗСУ полковник Наталія Гуменюк заявила, що Сили оборони зазвичай завдають поранень та ліквідовують приблизно 60% особового складу російських штурмових груп, які атакують українські позиції на східному березі Херсонської області.

У звіті ISW також йдеться про те, що 11 квітня російські джерела заявили, що війська РФ нібито відбили українські диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися висадитися на східному березі Херсонської області та на бурову платформу в Чорному морі. Оперативний центр ФСБ Росії заявив про начебто відбиття української ДРГ, яка намагалася висадитися на Тендрівській косі (на захід від Скадовська та на березі Чорного моря). У ФСБ також заявили, що співробітники ФСБ начебто не допустили висадку української ДРГ на бурову платформу в районі Штормового газового родовища в Чорному морі.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 11 квітня повідомляли, що протягом доби на фронті зафіксовано 53 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що зокрема, на Новопавлівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону українських захисників.