ua en ru
Пт, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках: карти ISW

П'ятниця 12 квітня 2024 03:05
UA EN RU
Окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках: карти ISW Фото: Сили оборони стримують спроби окупантів просунутися на низці напрямків (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На фронті тривають позиційні бої на кількох напрямках, зокрема на сході та півдні України, де Сили оборони продовжують відбивати ворожі штурми та стримувати російських окупантів.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Війська РФ нещодавно підтвердили просування поблизу Кремінної на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 11 квітня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що окупанти незначно просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної). У Генштабі ЗСУ інформували, що війська РФ безуспішно атакували поблизу Тернів, але на Куп'янському напрямку штурмів не проводили.

Окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

11 квітня позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бої тривали на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та на південь від Сіверська в районі Роздолівки.

Окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках: карти ISW

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ у напрямку Часів Яр на тлі триваючих позиційних боїв 11 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, про які раніше повідомляли аналітики ISW, також вказують на те, що російські окупанти просунулися на захід від Іванівського (на схід від Часів Яру) вздовж автодорога Т0504 (Бахмут-Часів Яр).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ, включно з частинами 98-ї дивізії ВДВ, продовжували атакувати поблизу мікрорайону Канал (найсхідніша частина н.п. Часів Яр) і поблизу Богданівки (на північний схід від Часів Яру).

Позиційні бої тривали поблизу Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки.

Окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках: карти ISW

11 квітня позиційні бойові дії тривали на захід від Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на 2,5 кілометри в глибину між Яснобродівкою та Уманським (обидва на захід від Авдіївки), досягли південно-східної околиці Уманського та контролюють майже половину Семенівки (на захід від Авдіївки), хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів.

Позиційні бої тривали на північний схід від Авдіївки в районі Новокалинового, Кераміка, Новобахмутівки та Бердичів; на захід від Авдіївки біля Уманського та Семенівки; і на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського та Нетайлового.

Окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках: карти ISW

Повідомляється, що 11 квітня війська РФ просунулися на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський "воєнкор" стверджував, що росармія нібито просунулася в межах Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), але експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька поблизу Побєди, Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки.

Окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках: карти ISW

Російські війська нещодавно незначно просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 11 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 квітня, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися на південь від Урожайного (на південь від Великої Новосілки). У Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські сили відбили кілька атак росіян біля Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

Окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках: карти ISW

"Південна вісь"

Війська РФ нещодавно просунулися в західній частині Запорізької області на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 11 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 квітня, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися в межах західного Роботиного.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках: карти ISWОкупанти намагаються просунутися на кількох напрямках: карти ISW

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу обмеженого плацдарму ЗСУ на східному (лівому) березі Херсонської області та на островах у річці Дніпро. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в Кринки. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, показують, що війська РФ нещодавно почали діяти на південній частині острова Великий Потьомкін (на північ від Голої Пристані).

11 квітня тривали позиційні бої на східному березі Херсонської області, в тому числі під Кринками. Речниця Південного оперативного командування ЗСУ полковник Наталія Гуменюк заявила, що Сили оборони зазвичай завдають поранень та ліквідовують приблизно 60% особового складу російських штурмових груп, які атакують українські позиції на східному березі Херсонської області.

У звіті ISW також йдеться про те, що 11 квітня російські джерела заявили, що війська РФ нібито відбили українські диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися висадитися на східному березі Херсонської області та на бурову платформу в Чорному морі. Оперативний центр ФСБ Росії заявив про начебто відбиття української ДРГ, яка намагалася висадитися на Тендрівській косі (на захід від Скадовська та на березі Чорного моря). У ФСБ також заявили, що співробітники ФСБ начебто не допустили висадку української ДРГ на бурову платформу в районі Штормового газового родовища в Чорному морі.

Окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках: карти ISW

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 11 квітня повідомляли, що протягом доби на фронті зафіксовано 53 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що зокрема, на Новопавлівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону українських захисників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Карта бойових дій
NEWS
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити
DAILY
Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні