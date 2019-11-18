Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Спецназ начал разгон протестующих в Тбилиси, которые возвели баррикады у парламента. Об этом сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Как отмечается, здание парламента в настоящее время находится в осаде спецназа. Активисты отказываются идти.

Отметим, вчера более 20 оппозиционных партий провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы. Они объявили о начале "полного пикетирования парламента" и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

РБК-Украина писало, что в Грузии 17 ноября возобновилась антиправительственная акция протеста, участники которой выражают возмущение из-за отклонения парламентом избирательной реформы. Тысячи протестующих вышли на улицы Тбилиси. Участники акции собирались под зданием грузинского парламента. Акцию протеста собрали более 20 политических партий, включая крупнейшие оппозиционные силы "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".