Спецназ Британии сосредоточится на борьбе с российской угрозой

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Этот вопрос вскоре вынесут на рассмотрение правительства Великобритании

Армейский спецназ Великобритании может быть переориентирован с борьбы против террористов "Исламского государства" в Сирии и Ираке на противодействие России и другим государствам. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Голос Америки".

Британские военачальники считают, что с приближением разгрома ИГ необходимость использования спецназа против исламских террористов постепенно снижается, и он должен получить другие задачи.

"Директор сил специального назначения разработал секретный план под названием "Концепция специальных операций", который в ближайшее время будет рассмотрен министрами. В случае утверждения схема будет предусматривать реструктуризацию соответствующих подразделений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Россия должна стать одной из целей спецназа с учетом того, что "озабоченность ее действиями резко возросла после отравления Скрипалей в Солсбери в прошлом году".

Напомним, британское правительство начала разработку пакета мер, который должен будет противостоять действиям враждебных государств.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Британия вводит стратегию борьбы с угрозой со стороны России. Также министр обороны Британии Гэвин Уильямсон сообщил, что он создает в Министерстве обороны постоянное подразделение для оценки возможностей враждебных иностранных государств, таких как Иран и Китай.