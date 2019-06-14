ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спецназ Британии сосредоточится на борьбе с российской угрозой

Новости » Политика    14.06.2019 - 09:21
Спецназ Британии сосредоточится на борьбе с российской угрозой
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Этот вопрос вскоре вынесут на рассмотрение правительства Великобритании

Армейский спецназ Великобритании может быть переориентирован с борьбы против террористов "Исламского государства" в Сирии и Ираке на противодействие России и другим государствам. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Голос Америки".

Британские военачальники считают, что с приближением разгрома ИГ необходимость использования спецназа против исламских террористов постепенно снижается, и он должен получить другие задачи.

"Директор сил специального назначения разработал секретный план под названием "Концепция специальных операций", который в ближайшее время будет рассмотрен министрами. В случае утверждения схема будет предусматривать реструктуризацию соответствующих подразделений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Россия должна стать одной из целей спецназа с учетом того, что "озабоченность ее действиями резко возросла после отравления Скрипалей в Солсбери в прошлом году".

Напомним, британское правительство начала разработку пакета мер, который должен будет противостоять действиям враждебных государств. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что Британия вводит стратегию борьбы с угрозой со стороны России. Также министр обороны Британии Гэвин Уильямсон сообщил, что он создает в Министерстве обороны постоянное подразделение для оценки возможностей враждебных иностранных государств, таких как Иран и Китай.

Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе, - Болтон В РФ назвали условие подачи заявки на возвращение в ПАСЕ
Новости Украины ВеликобританияРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь