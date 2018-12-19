Британия вводит стратегию борьбы с угрозой со стороны России

Фото: Гевин Уильямсон (gavinwilliamson.org)

Британское Минобороны намерено модернизировать военный потенциал страны

Великобритания намерена принять стратегию для борьбы с современной угрозой со стороны России, которую не использовала со времен холодной войны. Об этом о вторник заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Уильямсон также сообщил, что он создает в Министерстве обороны постоянное подразделение для оценки возможностей враждебных иностранных государств, таких как Иран и Китай. Этот орган при поддержке внешних экспертов также будет оценивать способность британских военных реагировать на угрозы.

Подразделения является одной из серии мер, направленных на модернизацию военного потенциала страны.

Как отмечает издание, подобный отдел недолго существовал в Великобритании во время "холодной войны" в 1980-х, но был расформирован в связи с реформами Михаила Горбачева в СССР.

Уильямсон также сказал, что намерен улучшить боеготовность британских военных кораблей, ударных подводных лодок и вертолетов, а также активизировать наступательные операции в киберпространстве.

Напомним, 17 декабря послы Европейского союза одобрили продление экономических санкций против России на полгода.