Спецназ Британії зосередиться на боротьбі з російською загрозою

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Це питання незабаром винесуть на розгляд уряду Великобританії

Армійський спецназ Великобританії може бути переорієнтований з боротьби проти терористів "Ісламської держави" в Сирії і Іраку на протидію Росії та іншим державам. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Голос Америки".

Британські чиновники вважають, що з наближенням розгрому ІД необхідність використання спецназу проти ісламських терористів поступово знижується, і він повинен отримати інші завдання.

"Директор сил спеціального призначення розробив секретний план під назвою "Концепція спеціальних операцій", який найближчим часом буде розглянуто міністрами. У разі затвердження схема передбачатиме реструктуризацію відповідних підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, Росія повинна стати однією з цілей спецназу з урахуванням того, що "стурбованість діями різко зросла після отруєння Скрипалів у Солсбері в минулому році".

Нагадаємо, британський уряд почав розробку пакету заходів, який повинен буде протистояти діям ворожих держав.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Британія вводить стратегію боротьби з загрозою з боку Росії. Також міністр оборони Британії Гевін Вільямсон повідомив, що він створює в Міністерстві оборони постійне підрозділ для оцінки можливостей ворожих іноземних держав, таких як Іран і Китай.