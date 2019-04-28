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Правительство Британии разрабатывает меры для противостояния РФ и Китаю

Новости » Политика    28.04.2019 - 16:58
Правительство Британии разрабатывает меры для противостояния РФ и Китаю
Иллюстративное фото (pixabay/comterimakasih0)

Среди мер члены британского кабинета министров намерены изменить правила работы Палаты лордов

Британское правительство начала разработку пакета мер, который должен будет противостоять действиям враждебных государств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

Сообщается, что члены британского кабинета министров собираются изменить правила работы верней палаты парламента - Палаты лордов. Они хотят обязать ее членов в полном объеме раскрывать свои активы, которые связаны с РФ и Китаем, Также планируется ввести закон о шпионаже, который должен будет выявлять иностранных шпионов, что работают в банках и других компаниях Британии.

Также среди готовящихся мер присутствуют планы по выдворению из страны сотрудников китайской корпорации Huawei, что занимаются созданием британской мобильной связи пятого поколения, если смогут их уличить в работе на китайскую разведку.

Заместитель главы по вопросам безопасности Министерства внутренних дел Британии Бен Уоллес заявил, что изменение парламентских правил сможет предоставить "прозрачность политической системы", а также будет способствовать защите британской демократии от возможных гибридных атак. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что Британия вводит стратегию борьбы с угрозой со стороны России. Также министр обороны Британии Гэвин Уильямсон сообщил, что он создает в Министерстве обороны постоянное подразделение для оценки возможностей враждебных иностранных государств, таких как Иран и Китай.

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