Специалисты ЦОКов "Ивано-Франковскгаза" обработали 45 тыс. обращений

Иллюстративное фото (УНИАН)

Львиная доля обращений - это сверка состояния лицевого счета

Центры обслуживания клиентов "Ивано-Франковскгаза" закрылись для посетителей, но не прекратили работу. Во время карантина специалисты ЦОКов предоставили 45 тыс. консультаций по телефону. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сейчас специалисты Центров обслуживания в условиях карантина работают дома. Для этого работников ЦОКов было обеспечено необходимой гарнитурой. По словам пресс-службы, клиенты могут получить ответ на любой вопрос, позвонив в контакт-центр. Львиная доля обращений - 95%, это сверка состояния лицевого счета.

"Клиенты, которые ранее заказали изготовление документов, смогут воспользоваться услугой On duty. Очередные менеджеры ЦОКов связываются с такими клиентами и в оговоренный время выдают документы, как только они готовы", - рассказывает начальник клиентского сервиса АО "Ивано-Франковскгаз" Юрий Колодий.

В пресс-службе отметили, что все газовые вопросы можно решить онлайн. "Для этого работают сервисы: личный кабинет на сайте 104.ua чат-бот "7104ua" в Viber, мобильное приложение 104Mobile и др. Кроме того, с целью упрощенного доступа к онлайн-сервисам, был экстренно разработан экспресс-регистрации для личного кабинета. Для этого достаточно позвонить в контакт-центр по номеру 067 65 65 104", - говорится в сообщении.